Kampfansage gegen Amazon? Oder Unterstützung für den regionalen Handel? Jedenfalls können ab April US-Händler ihre Angebote kostenlos bei Google Shopping platzieren. Einzel- und kleineren Onlinehändlern bietet sich damit mehr Sichtbarkeit im Netz und eine weitere Absatzmöglichkeit – wenn sie die Kniffe der guten Produkttexte beherrschen. Das behalten wir mal im Auge.

Bücher werden online besorgt

Morgen ist der Welttag des Buches, schon vorab liefert das statistische Bundesamt Zahlen rund ums Lesen: 23 Millionen Menschen kauften 2019 ihre Lektüre im Internet, das waren im Vergleich zum Vorjahr drei Millionen mehr. Online werden allerdings laut Deutscher Presse-Agentur nicht nur eBooks gekauft, sondern auch Zeitschriften und Printausgaben. Vor allem die 24 bis 50jährigen lesen und bestellen noch Bücher. Doch das Hobby Lesen teilen immer weniger Menschen: Heute kauft nur noch etwa jeder zweite Haushalt Bücher, vor zehn Jahren waren es etwa noch zwei von dreien.



Flirten per Video

Rausgehen und sich verabreden, fällt schwer in der Corona-Krise und ist in manchen Bundesländern sogar verboten. Daher erweitert Parship jetzt seine Funktionen: Wer Liebe und Kontakte sucht, kann jetzt auch per Video daten, flirten, meeten. Seit 16. April läuft die Beta-Version des Video-Tools. "Die Stimme des Gegenübers hören, dazu Gestik und Mimik sehen, einen ersten Eindruck von der Persönlichkeit des anderen gewinnen, gemeinsam lachen – all das wird auch digital erlebbar", lässt das Unternehmen wissen.



Mit der Krise kommt die Unsicherheit: Gerade jetzt zeigt sich, ob Unternehmen in guten Zeiten Geld und Ideen in ihre Kommunikation gesteckt haben. Was kann adhoc kommunikativ verbessert werden? Welche Kanäle sind die richtigen? Und was müssen Unternehmen tun, um für künftige Krisen noch besser vorbereitet zu sein? Dies und noch viel mehr imamvon 11 bis 12 Uhr. Mehr Informationen gibt es hier Tomaten, Salat oder Radieschen vom Balkon? Ist durchaus machbar. Rankwerk verschickt dazudas Hobbygärtner dazu brauchen. Rund 10.000 Kunden konnte das Kieler Startups damit 2019 gewinnen, was wiederum einen Umsatz von 200.000 Euro ergab. Jetzt erweitert Rankwerk laut Gründerszene sein Geschäft um ein Abo: Vierteljährlich bekommen Kunden dann saisonal abgestimmtes Saatgut. Merke: Die mit dem gründen Daumen säen nicht nur im Frühjahr, nein auch im Herbst kann noch was sprießen.Der Freiburger Anbieter von Shop-Software, Oxid eSales, hat einekommt von Cobra Computers Brainware, einem Spezialist für CRM-Software. Mack will sich vor allem aufs Neukundengeschäft konzentrieren und den Service für Online-Händler verbessern.

Kostenlos verkaufen mit Google

Verzweiflung gegenüber Amazon oder echte Unterstützung für den Online- und stationären Handel? Anyway – allen Beteiligten wird das nutzen: Über Google Shopping können Händler in den USA ab April kostenfrei konkrete Angebote einstellen, unabhängig davon, ob sie auf Google werben oder nicht. Damit will Google den Einzelhandel und kleine Online-Händler fördern: "Aus täglich Hunderten von Millionen Shopping-Suchanfragen wissen wir, dass viele Einzelhändler gefragte Artikel versandfertig auf Lager haben, aber selbst online nicht so gut auffindbar sind", schreibt Bill Ready, bei Google verantwortlich für das Handelsgeschäft, in einem Blogbeitrag. Die Offensive zielt gegen Amazon, die Produktsuchmaschine ist längst ernst zu nehmende Konkurrenz für die Suchmaschine. Bei Erfolg will Google bis Ende des Jahres das Programm weltweit ausrollen.



