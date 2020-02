Sieht so der Stadtverkehr der Zukunft aus? Mit dem Flugtaxi zum Flughafen oder zum Bahnhof. Vielleicht transportieren die neuen Flugzeuge auch mal Pakete. Die Bahn glaubt jedenfalls an deren Potenzial, andere Investoren auch. Und wir? Wir beobachten das neue Fluggeschäft mit Interesse.

Die Bahn geht in die Luft

Über ihre Logistik-Tochter Schenker hat sich die Bahn am Berliner Start-up Velocopter beteiligt. Velocopter wurde 2011 gegründet und entwickelt das gleichnamige Flugtaxi. Mit von der Finanzierungspartie sind unter anderem die Mitsui Sumitomo Versicherungsgruppe und verschiedene Beteiligungsgesellschaften sowie Risikokapitalfonds. Velocopter kann dadurch mit mehr als 85 Millionen Euro weiter entwickeln und bauen, weiß



Doc Morris will Marktplatz werden

Hört sich an wie ein Friedensangebot: Doc Morris bietet Apotheken ohne eigenen Online-Auftritt seine Plattform als digitalen Ersatz. Von dort sollen ihre Patienten das kommende E-Rezept einlösen – und die Medikamente vor Ort abholen können oder geliefert bekommen. Dabei will Doc Morris sogar auf die strittigen Rabatte verzichten, schreibt das



Händler in den Knast

Ein wenig Fake, viel Betrug, mit Waffen und Drogen, geklauten Produktbildern, der fehlenden Gewerbeanmeldung: Punkte, die Händler in den Knast bringen können. Launige Sammlung mit einigen Aha-Effekten.

2020 Marktanteile nochmals verschieben können: Interessante und notwendige Entwicklung.



eBay will sich von Kleinanzeigen trennen

Läuft nicht rund zurzeit bei eBay, inzwischen prüft das Unternehmen den Verklauf seines Kleinanzeigengeschäfts. Es sei, so heißt es auf

Coop wie auch Migros forcieren Kräfte für den Online-Lebensmittelhandel: Coop, hat Carpathia erfahren, will für mehr Schlagkraft coop@home mit den Onlineseiten der Supermarktkette verschmelzen, wohingegen Migros vor allem personell aufrüstet, um das Angebot von Le-Shop ins eigene Online-Angebot zu integrieren. Beobachter der Branche erwarten, dass sichkönnen: Interessante und notwendige Entwicklung.Läuft nicht rund zurzeit bei eBay, inzwischen prüft das Unternehmen den Verklauf seines Kleinanzeigengeschäfts. Es sei, so heißt es auf seiner Website, bereits mit einigen Käufern in Gesprächen. Einer davon könnte Axel Springer sein, will n-tv erfahren haben. Auf zehn Milliarden Dollar wird der Wert der eBay Kleinanzeigen taxiert – ob der Verkauf die Plattform weiter bringt?

Favorit der Leser: Eine persönliche Ansprache und hoffentlich Services, die sich dem Kunden anpassen – immer mehr Händler erkennen die Vorteile der Personalisierung. Für die Umsetzung rät Eine persönliche Ansprache und hoffentlich Services, die sich dem Kunden anpassen – immer mehr Händler erkennen dieFür die Umsetzung rät etailment-Experte Felix Schirl zur Geduld und zu einer umfassenden Strategie.

Kundenurteile sind Meinungsäußerungen – und für Händler wichtig:anderer. Online-Marketing hat daher die wichtigsten Portale zusammengestellt, nennt Vor- und Nachteile. Aber Achtung: Bewertet wird munter auch in den Social Media – Instagram, Facebook & Co daher im Auge behalten.Automatisierung verheißt Kostensparung, und sowieso ist künstliche Intelligenz zurzeit ziemlich schick: Das Kölner EHI Retail Institute fasst daher in einem Whitepaper Möglichkeiten zusammen, die Händlern online und in Ladengeschäften helfen,Händler, so die Erkenntnis der Berater, wollen KI vor allem bei der Preisgestaltung und für Prognosen rund um Kunden und Geschäft.