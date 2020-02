Die Gedanken sind frei, das Kundenurteil auch – das ist jetzt höchstrichterlich bestätigt. Der Bundesgerichthof bestimmte, dass Bewertungen unter die Meinungsfreiheit fallen. Das dürfte das Vorgehen gegen Bewertungen erschweren, auch gegen die manipulierten?

Seine letzte Finanzierungsrunde konnte Mister Spex jetztDer Online-Optiker expandiert gerade mit Filialen in der Fläche – und neue Läden kosten viel Geld. Investiert hat vor allem die Co-Investor-Gruppe, die sich auf Wachstumspläne von Mittelständlern konzentriert, berichtet Deutsche Startups. - Anzeige -Wie sieht die Digitalisierung des Handels in der Praxis aus? Fragen Sie sich auch, mit welchenSie Ihre Unternehmensziele am besten erreichen? Wir stellen Ihnen ganz konkrete Digitalisierungsstrategien für den Handel vor und zeigen, welchediese für die Unternehmen bringen. Von 360°-Omnichannel-Handel in Echtzeit bis hin zu Direct-to-Customer-Vertrieb - hier finden Sie alle Szenarios im Überblick