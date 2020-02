Payment: Mehr Zahlungsarten, mehr Umsatz

Payment

"Das Kundenerlebnis ist wichtiger als Produkte und Preise"

"Einkaufserlebnisse, die Komfort, Kontext und Kontrolle vereinen, werden in Zukunft ausschlaggebend für den Erfolg von Einzelhändlern sein", sagt Alexa von Bismarck, Deutschland-Chefin beim Zahlungsanbieter Adyen, sagt im Interview. Doch schon kleinste Komplikationen können den Kunden vergraulen. Was also tun? Mehr lesen